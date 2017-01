Trump comienza a demoler los acuerdos de libre comercio

El presidente de EEUU, Donald Trump, prevé emitir hoy una orden ejecutiva para iniciar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA), firmado con Canadá y México, y otra para retirar al país del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).

Según la Casa Blanca, que no adelantó detalles, Trump firmará órdenes ejecutivas en el Despacho Oval a las 10.30 hora local.

De acuerdo con fuentes anónimas citadas por las cadenas NBC y CNN, una de esas órdenes será para retirar a EEUU del TPP, del que forman parte otros 11 países del Pacífico.

Poco después de ganar las elecciones del pasado 8 de noviembre, Trump anticipó en un vídeo que una de sus primeras acciones tras ser investido presidente el 20 de enero sería emitir una "notificación de intención" para retirar al país del TPP, acuerdo del que dijo que "es un desastre potencial" para EEUU.

El TPP fue negociado por el Gobierno del expresidente Barack Obama, que hizo de ese acuerdo una de sus prioridades en materia comercial, dentro de su estrategia de profundizar los lazos con la región de Asia-Pacífico.

Según la cadena NBC, Trump firmará también otra orden ejecutiva para la renegociación del NAFTA con México y Canadá, una de sus promesas en campaña electoral.

En un acto en la Casa Blanca el pasado domingo, el presidente confirmó su intención de iniciar la renegociación del NAFTA con el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, al que recibirá el 31 de enero, y con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con quien también prevé reunirse pronto.

"Vamos a empezar las negociaciones que tienen que ver con el NAFTA", dijo Trump sobre su próxima reunión con Peña Nieto.

El NAFTA fue firmado hace 20 años por los entonces presidentes de Canadá, México y Estados Unidos, y Trump culpa a ese acuerdo de la pérdida de empleos y del cierre de empresas que se desplazan a los países vecinos para abaratar costes.

Trump tiene este lunes una agenda repleta, que empieza con un desayuno con empresarios y seguirá con la firma de las órdenes ejecutivas, un almuerzo con su vicepresidente, Mike Pence, un encuentro con líderes sindicales y trabajadores, y una recepción con los líderes republicanos y demócratas del Congreso.

"Semana ocupada" y centrada en "empleos y seguridad nacional. "Altos ejecutivos vienen a las 9.00 A.M. para hablar de la manufactura en Estados Unidos", comentó Trump a primera hora en su cuenta personal de Twitter, que sigue usando.

Busy week planned with a heavy focus on jobs and national security. Top executives coming in at 9:00 A.M. to talk manufacturing in America.