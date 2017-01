Trump afirma en Twitter que hoy "comienza el trabajo"

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, afirmó en Twitter que hoy "comienza el trabajo" y que "el movimiento continúa", apenas cuatro horas antes de jurar el cargo para convertirse en el presidente número 45 del país.

"¡Todo comienza hoy! Les veo a las 11.00 A.M. para la toma de juramento. EL MOVIMIENTO CONTINÚA - ¡COMIENZA EL TRABAJO!", tuiteó Trump.

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS!