Trump niega que Rusia le haya chantajeado con información comprometedora

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, aseguró que el Gobierno ruso nunca ha tratado de chantajearle con información comprometedora sobre su vida privada y financiera.

Medios estadounidenses como la CNN, The Washington Post y The New York Times publicaron ayer información basada en un informe de inteligencia según el cual Rusia posee datos comprometedores suficientes como para "chantajear" a Trump.

El informe, que se encuentra ahora en manos de las agencias estadounidenses, fue entregado la semana pasada tanto a Trump como al todavía presidente, Barack Obama.

"Rusia nunca ha tratado de utilizar su influencia sobre mí. ¡No tengo nada que ver con Rusia: ni negocios, ni prestamos, nada!", reaccionó Trump en la red social Twitter.

I win an election easily, a great "movement" is verified, and crooked opponents try to belittle our victory with FAKE NEWS. A sorry state!