Trump dice que Putin niega la injerencia de Rusia en las elecciones de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que su homólogo ruso, Vladimir Putin, negó "con mucha vehemencia" cualquier injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de EEUU en 2016 durante el breve encuentro que mantuvieron en Danang (Vietnam).

"Ha dicho que no se entrometió. Siempre que me ve dice que no lo hizo y de verdad que le creo cuando lo dice. Lo dice en serio. Creo que se siente muy insultado por esto, y eso no es bueno para nuestro país", declaró Trump en el avión presidencial que lo traslada a Hanoi tras participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), según una nota de prensa.