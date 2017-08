Trump pidió a Peña Nieto que dejase de decir que México no pagaría el muro

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, a que dejase de afirmar públicamente que su país no iba a pagar el polémico muro fronterizo, reveló hoy el diario Washington Post.

"No puedes decir eso (que México no va a pagar el muro fronterizo) a la prensa. La prensa va a ir con eso y no puedo vivir con ello", dijo Trump a Peña Nieto en su primera conversación telefónica tras asumir la presidencia, el pasado 27 de enero, cuyas transcripciones han sido obtenidas por el Post.

En lugar de decir "No lo pagaremos", "deberíamos decir, 'Lo solucionaremos", recomendó el mandatario estadounidense a su homólogo mexicano, según las notas de la conversación obtenidas por el rotativo.