Trump alaba a Kelly ante las informaciones sobre su control de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alabó hoy el trabajo de su jefe de gabinete, John Kelly, ante informaciones de prensa sobre el sistema de control que ha establecido en la Casa Blanca para atajar las rivalidades.

"El general John Kelly está haciendo un trabajo fantástico como jefe de gabinete. Hay un espíritu y talento tremendos en la Casa Blanca. No crean las noticias falsas", tuiteó hoy Trump en su habitual retahíla matutina.

El mandatario no precisó a qué informaciones se refiere, pero su mensaje llega después de que medios como The New York Times informaran el jueves de que Kelly ha establecido un sistema para vetar todo lo que llega al despacho del presidente y controlar quién se entrevista con él.

Desde que el respetado general fue nombrado jefe de gabinete el pasado 28 de julio, la narrativa en Washington ha sido que su misión es poner orden en una Casa Blanca convulsa de familias enfrentadas y rivalidad por influir en el presidente.

Otra de sus tareas es frenar las constantes filtraciones desde el ala oeste, que irritan sobremanera a Trump.

La más difícil, sin embargo, es convencer a Trump de que contenga su retórica, que le sigue acarreando la crítica casi unánime de los medios de comunicación, los demócratas e incluso miembros destacados de su propio partido.

Kelly dio muestra de esa impotencia el 15 de agosto, cuando el presidente, durante unas declaraciones imprevistas a la prensa, reiteró su criticada postura de que "ambos lados" (los neonazis y los que protestaron contra ellos) tuvieron culpa de la violencia racial del 12 de agosto en Charlottesville (Virginia).

Las imágenes del gesto grave del general durante ese combativo encuentro de Trump con la prensa fueron muy compartidas en las redes sociales, donde los usuarios -quizás como Kelly- no podían creer que el presidente acabara de decir que también había "muy buena gente" en la concentración supremacista blanca de esa ciudad.