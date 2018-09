Política

Torrent asegura que no se repetirá "la imagen" del pleno suspendido en julio con JxCat y ERC enfrentados

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado este viernes que no se repetirá "la imagen que no construye, no suma y que hay que contribuir a evitar" que dieron JxCat y ERC por sus diferencias sobre cómo afrontar la suspensión de los diputados procesados por el Tribunal Supremo.