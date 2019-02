Torrent dice que el independentismo contribuye a Europa: "Estamos defendiendo la democracia"

En una entrevista a la televisión estadounidense CNBC recogida por Europa Press, ha afirmado que el independentismo busca que Cataluña sea un "motor de crecimiento" en Europa y por eso apela a que el diálogo no sea solo bilateral entre la Generalitat y el Gobierno, sino que también sea multilateral con la participación de la UE.

También ha defendido que la posición que adopte Europa en el conflicto en Cataluña marcará su futuro y ha insistido en que el soberanismo está defendiendo "los derechos y las libertades fundamentales".

Torrent ha asegurado que el independentismo no es nacionalista: "Sabemos que de las banderas no se come. No es una cuestión simbólica, es una cuestión de derechos sociales para ayudar a la ciudadanía", y ha criticado que el Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido leyes sociales aprobadas por el Parlament.

Al ser preguntado por las medidas sociales que se han perdido al haber rechazado los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el presidente de la Cámara catalana ha defendido que los PGE son importantes pero "son más importantes los derechos y libertades fundamentales".