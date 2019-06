Torrent avisa de que la gobernabilidad del Estado será "imposible" si no hay una solución "democrática" para Cataluña

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent (ERC), ha propuesto activar "todos los mecanismos de presión que sean necesarios" para que al Gobierno español "le salga más a cuenta" negociar la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña que impedirlo, y ha advertido de que la gobernabilidad del Estado será "imposible", si no se logra una solución "democrática" para el conflicto de Cataluña.

Torrent ha lanzado este mensaje en el marco de su conferencia 'Del referéndum imposible al referéndum inevitable', que ha ofrecido este martes en Vitoria-Gasteiz y que ha sido presentada por el exlehendakari Juan José Ibarretxe.

El presidente del Parlament considera que es necesario diseñar una estrategia política que permita "pasar del referéndum que hoy parece imposible, a un referéndum que sea inevitable". Para lograrlo, ha propuesto emprender un proceso de "acumulación de mayorías" a favor de laautodeterminación, con el fin de "hacer insostenible el bloqueo por parte del Estado".

"Debemos activar todos los mecanismos de presión necesarios para que al Gobierno le salga más a cuenta negociar el referéndum que impedirlo", ha advertido. A su juicio, esto pasa por demostrar una "enorme capacidad de movilización popular", así como por la consecución de mayorías electorales claras, "complicidades internacionales relevantes", y apoyos de las fuerzas progresistas del resto del Estado.

Además, considera que hay que "hacer evidente" que la gobernabilidad del Estado "será imposible, a menos que se afronte una resolución democrática al conflicto entre Catalunya y el Estado".

SUPERAR EL "BLOQUEO"

El presidente del Parlamento de Cataluña ha afirmado que la clave de la victoria está en la capacidad de diseñar una estrategia "que permita pasar del estadio de bloqueo actual, a un estadio de diálogo, negociación y acuerdo para la celebración de un referéndum". "En la medida que sepamos llenar este recorrido con el máximo de eficacia, rigor y determinación, ganaremos", ha manifestado.

Torrent ha reiterado su oferta de diálogo al Gobierno español, aunque ha advertido de que no puede pedir a los catalanes partidarios de la soberanía que "renuncien a sus principios". "Hemos repetido en reiteradas ocasiones al Gobierno español que vuelva a la mesa de diálogo y que, si tiene alguna propuesta para Catalunya, cosa que hasta ahora no ha demostrado, la ponga encima del tablero y no tenga miedo a someterla a votación al lado de la nuestra", ha añadido.

El presidente de la Cámara catalana también ha señalado que Euskadi "debe jugar un rol importante" en el actual contexto político e institucional del Estado. A su juicio, el País Vasco "debe abrir un segundo frente al Estado en la lucha por los derechos y las libertades fundamentales".

En su intervención, también ha criticado el papel de la Fiscalía en el juicio por presunta rebelión que se sigue en la Audiencia Nacional contra algunos de los principales impulsores del proceso independentista de Cataluña. Torrent se ha referido, en concreto, a las afirmaciones del Ministerio Público respecto a que lo sucedido en Cataluña en otoño de 2017, cuando se celebró el referéndum, fue "un golpe de Estado".

VIOLENCIA

"La misma Fiscalía que justifica la violencia policial y que pide 25 años de cárcel a Oriol Junqueras por haber organizado un referéndum, tiene la desfachatez de afirmar que poner las urnas para que la gente vote es un golpe de estado", ha denunciado. Torrent ha subrayado que "el único golpe de estado que se produjo en Catalunya fue la violencia de la Policía contra ciudadanos pacíficos que querían votar" en la consulta del 1 de octubre de 2017.

Torrent ha avisado de que si el juicio por el proceso catalán termina con una sentencia condenatoria, se generará "una ruptura política y emocional superior" a la que supuso la sentencia que anuló buena parte del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. "La ola de indignación democrática que provocaría sería, seguro, imparable", ha advertido.

IBARRETXE

Por su parte, Juan José Ibarretxe se ha preguntado si desde Euskadi se está haciendo lo suficiente por Cataluña, y espera que la justicia Europea enmiende la plana una justicia "vengativa" española.

"No sé si estamos haciendo ante esta actitud tan miserable que se está tenido con Cataluña, con los presos políticos, con los exiliados. No sé si estamos haciendo todo lo que debiéramos, desde la propia sociedad vasca. A veces pienso que deberíamos hacer mucho más, todos", ha agregado.