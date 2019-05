Torrent convoca para el jueves el pleno del Parlament que votará si Iceta será senador

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado para el jueves de la próxima semana el pleno específico en que la Cámara votará si designa senador al primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

En un comunicado este viernes, el Parlament ha informado que el pleno empezará a las 9.15, y que a las 8.30 se habrá reunido la comisión del Estatuto de los Diputados para dictaminar que Iceta "cumple las condiciones de elegibilidad establecidas por la legislación actual para que el pleno lo pueda designar senador".

Para que presida el Senado, primero el Parlament debe designarle senador en sustitución del expresidente de la Generalitat José Montilla, que renunció a su cargo en la Cámara Alta el miércoles; pero, para que esta votación llegue al pleno, antes la comisión del Estatuto de los Diputados debe valorar la candidatura de Iceta como posible senador por designación autonómica.

En un principio, la Junta de Portavoces del Parlament acordó el miércoles que este pleno específico se iba a hacer el miércoles de la semana que viene, pero finalmente se ha trasladado al día siguiente.

APOYOS NECESARIOS

Iceta logrará ser senador por designación autonómica si suma más votos a favor que en contra, en una votación que tradicionalmente es electrónica y secreta, por lo que no se puede saber qué vota cada diputado específicamente.

Sin embargo, por el momento no tiene garantizados los apoyos necesarios porque varios grupos ya han expresado su negativa a darle sus votos para que sea elegido.

ERC y la CUP rechazan darle sus votos; Carles Puigdemont (JxCat) ha afirmado este viernes que su grupo no está "en condiciones" de votar a su favor; Cs y PP no concretan qué harán pero no garantizan su aval, y solo el PSC --el partido de Iceta-- y los comuns han anunciado su apoyo, por lo que, de momento, hay 25 votos a favor de Iceta de 130.

Para ser designado senador por el Parlament, Iceta necesita una mayoría simple, es decir, más 'síes' que 'noes', y en estos momento el escenario es imprevisible: bastará con que JxCat, ERC y la CUP acuerden votar en bloque que 'no', para que sumen 65 votos que serán suficientes para bloquear la designación.

"CORTESÍA PARLAMENTARIA"

Ante esta situación, el jueves Iceta pidió el apoyo de los grupos porque considera que sería un "grave error dejar pasar la oportunidad de hacer a un catalán" presidente del Senado.

Iceta dijo que tradicionalmente la votación para escoger a senadores por designación autonómica es solo un trámite en el Parlament porque los grupos siempre han apoyado que los candidatos de las otras formaciones, lo que considera la "última regla de cortesía parlamentaria no escrita" que queda en la Cámara y que espera que se respete también esta vez.

"Espero que nadie haga saltar este puente de confianza que hasta ahora ha resistido todo tipo de embates", dijo en rueda de prensa, y aseguró que todos los diputados han votado antes como senadores a personas con las que se sentían política e ideológicamente alejadas.