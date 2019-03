De la Torre dice que la lista del PP se verá "enriquecida" con Pablo Montesinos: "Va a ser un plus"

"La lista actual que es muy buena, con Carolina España hasta ahora al frente, se va a ver potenciada y enriquecida con la presencia de Pablo Montesinos. Eso va a ser un plus para las posibilidades y perspectivas del PP en las elecciones generales en Málaga", ha afirmado el regidor 'popular' tras ser cuestionado por los periodistas.

De la Torre, no obstante, ha dicho tener noticias de esta designación en la mañana de este jueves, asegurando, además, que no está "muy al tanto de la proyección en medios de comunicación de Pablo Montesinos pero me he enterado de que es una persona conocida, periodista joven, pero a pesar de ello reconocida, y conocedor como periodista que es de la realidad política española", ha explicado.

Por ello, se ha mostrado seguro de que "aportará" y, además, "sumará" a la lista de Málaga: "Siendo persona que nacida en Almería pero viviendo en Málaga desde pequeño pues conoce la realidad de Málaga", ha concluido.