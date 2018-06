Torra asumirá riesgos en el diálogo con Sánchez pero no esconderá "la cabeza bajo el ala"

Lo ha dicho durante su primera intervención en un pleno del Parlament para explicar la estructura del nuevo Govern y ha añadido que con quien más hay que dialogar es con aquellos cuyos posicionamientos están más alejados de las tesis propias.

"Hay que asumir riesgos, pero no hemos venido a esconder la cabeza bajo el ala. Se nos ha dicho que desistamos. Eso es que no quieren dialogar. En ningún lugar del mundo se ha pedido la rendición para dialogar", ha expresado, y ha advertido de que no desistirán en la construcción de la república catalana que asegura que busca mejorar la vida de los catalanes y también de los españoles.