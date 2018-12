Torra reclama diálogo a Sánchez y al PSOE evitar otro 155: "No lo permitan"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volver al camino del diálogo entre Generalitat y Estado y ha apelado al PSC y al PSOE para que no se aplique de nuevo el artículo 155: "No lo permitan".

En la sesión de control al Govern en el Parlament, se ha enzarzado con la líder de Cs, Inés Arrimadas, quien ha exigido que se intervenga de nuevo la autonomía catalana mostrando un papel con un gran 155 impreso.

Torra ha criticado el gesto de la jefa de la oposición en Cataluña: "¿Es una amenaza? Suena a amenaza. Déjenos de amenazarnos", a lo que Arrimadas ha replicado que los únicos que amenazan, a su juicio, son los Comités de Defensa de la República (CDR).

El presidente catalán ha advertido de que no hay artículo de la Constitución que le pueda hacer renunciar a sus planteamientos políticos: "Hemos perdido el miedo por todo lo que ha pasado estos años, porque Cataluña se ha hecho más fuerte en democracia y derechos civiles".

Arrimadas ha hecho un diagnóstico opuesto: ha considerado que la intervención de la autonomía es inaplazable porque Torra está amparando "la violencia" al no actuar contra los CDR y al apelar a la vía eslovena hacia la independencia.

"Cuando estamos en manos de un peligro público, lo que tiene que hacer el Gobierno es aplicar medidas", ha concluido en alusión al 155, y ha insistido en criticar la gestión que ha hecho Pedro Sánchez del conflicto catalán.

El líder del PSC, Miquel Iceta, no ha hablado del 155, pero sí ha avisado a Torra de que, si el Govern no ciñe su actuación al marco legal vigente, no podrá contar con el PSC "para ningún tipo de dialogo, negociación o pacto".





"De Gobierno a Gobierno"

Torra, ha insistido en celebrar una reunión "de gobierno a gobierno" entre el Ejecutivo catalán y el de Pedro Sánchez aprovechando la celebración del Consejo de Ministros el 21 de diciembre en Barcelona.

Además, ha exigido que el Gobierno central no rehúya los que considera que deberían ser los tres temas esenciales de este eventual encuentro: "Autodeterminación, presos y exiliados".

Torra ha criticado que Sánchez ha rechazado hasta ahora abordar el conflicto en Cataluña desde una óptica política y no judicial, y se ha preguntado cómo puede permitírselo con presos soberanistas que llevan "13 días en huelga de hambre".

El líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha pedido que el Consejo de Ministros no se reúna en Barcelona "si no es para hablar de presos y exiliados", y ha acusado a Sánchez de comportarse como un virrey.

"Hacen ver que son distintos, pero hacen lo mismo que el gobierno de Rajoy. Las cartas --recientes de los ministros a los consellers-- son una irresponsabilidad flagrante. Nosotros tenemos paciencia, pero no es infinita", ha concluido.





Hacer frente al 155

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha emplazado a los grupos parlamentarios catalanes a que "olviden siglas e intereses y planten cara a la represión y a la amenaza de un nuevo 155 piensen como piensen".

"No flirteen con la represión. El Estado español no puede ser un yonqui de la represión", ha pedido en su intervención en el pleno de este miércoles ante una hipotética aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la Generalitat.

Pujol ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha hecho de Felipe VI la negra noche del 3 de octubre de 2017" en su intervención en el Congreso, y le ha recriminado que esta no es la vía del diálogo con Cataluña.

"España parece tozuda y obstinada a tratar el país de Pau Casals con las herramientas de seducción del Cid Campeador", ha esgrimido, ante lo que ha reivindicado el trabajo del Govern que preside Quim Torra.

"El Govern gobierna y gobierna bien, pero tiene trabajos que hasta ahora ningún Govern de la Cataluña contemporánea había tenido que asumir", como la restitución de la Generalitat tras el 155 y la infrafinanciación, ha añadido.