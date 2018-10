Torra lamenta los incidentes del aniversario del 1-O: "El camino de la independencia no es este"

Lo ha dicho este martes en la intervención inicial del Debate de Política General, donde ha defendido que fueron unos "hechos aislados que no son nada representativos" del movimiento soberanista, y ha pedido que todas la movilizaciones sean "radicalmente no violentas".

"El primero de octubre lo hicimos a cara descubierta porque no tenemos nada que esconder. Tenemos que exigirnos que la movilización sea siempre no violenta. Radicalmente no violenta", ha dicho, y ha prometido que el Gobierno catalán hará autocrítica sobre qué podría haber hecho mejor.

