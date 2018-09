Política

http://www.teinteresa.es/politica/Torra-exembajador-Morenes-mal_0_2094990810.html

Torra sobre el exembajador Morenés: "El ya no está y nosotros estamos aquí. No está mal"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha ironizado este martes sobre el exembajador de España en Estados Unidos Pedro Morenés, con quien tuvo una polémica en el Folklife Festival de Washington y que ya no ejerce el cargo al sustituirlo el nuevo Gobierno socialista: "Por cierto, él ya no está y nosotros estamos aquí. No está mal".