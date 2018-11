En la clausura de la XX Asamblea de la Associació Catalana de Municipis (ACM) en Sant Celoni (Barcelona), ha trasladado su apoyo al centenar de alcaldes asistentes para que obtengan victorias en los comicios municipales.

"No habéis fallado nunca, por lo tanto, sé que no me fallaréis nunca", ha manifestado, y se ha mostrado convencido de que tendrá su apoyo cuando sea necesario que los alcaldes vuelvan a Barcelona para dar apoyo las instituciones catalanas.