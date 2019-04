Torra pide a los diputados defender la libertad de expresión tras la querella del TSJC por no retirar lazos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este miércoles a los diputados "defender" la libertad de expresión, que no se censuren y que se sientan libres, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra él por no retirar lazos amarillos.

En la sesión de control al Govern en el Parlament, ha subrayado la importancia de defender la libertad de expresión y la palabra en la cámara: "Si a nosotros nos callan ¿quién será el siguiente? Diputados, os llamo a que defendáis la libertad de expresión y las opiniones".

"El Parlament es inviolable. Hay que poder hablar y debatir sobre lo que queráis. Sentiros libres y no autocensurados. El pueblo no quiere vivir con miedo. El Parlament no debe vivir con miedo. No viviremos con miedo", ha dicho en respuesta a Sergi Sabrià (ERC), que ha recordado a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Sabrià ha afirmado que Forcadell está en prisión por defender la palabra, y también ha dicho que el Estado está formando una colección de vetos muy larga: "¿Tanta prohibición no busca simplemente prohibirnos?".

El presidente de la Generalitat también ha pedido hacer memoria de lo ocurrido en el pasado en el Parlament, destacando que "el día que se tocó fondo fue cuando Jordi Turull fue encarcelado en medio de un debate de investidura, lo que debería avergonzar a muchos".

VOTANTES DEL 1-O

Torra ha acusado a Cs de judicializar la política catalana y también ha cargado contra los socialistas al recordar que la Abogacía del Estado, que reporta directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, quiere imputar a una decena de ciudadanos que votaron el 1-O.

"Es gravísimo y pido al PSC que lo denuncie. Es lo último que podíamos esperar", ha dicho Torra en respuesta a una pregunta de la diputada de JxCat Laura Borràs, y ha recordado que la Generalitat se ha está personada en la causa.

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha acusado a Torra de "pasar" de lo que dictan los jueces, pero ha añadido que engañarles no es tan sencillo como considera que sí han hecho con los gobiernos del PP y PSOE.

La portavoz de CatECP en el Parlament, Jéssica Albiach, ha criticado la "gesticulación" del Govern, pero Torra ha replicado a los comuns que le gustaría ver la misma firmeza con la que ha actuado en el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau al frente, en la cuestión de las pancartas.

"Pediría a los comuns este punto de valentía que no ha habido", ha sostenido Torra, que ha reivindicado que los derechos y las libertades se defienden, así como el derecho a la autodeterminación y la libertad de expresión.