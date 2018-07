Política

Torra: "No me detendré hasta que los exiliados y los presos políticos sean libres"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este sábado que no desistirá hasta que los presos soberanistas sean liberados y los dirigentes independentistas en el extranjero vuelvan a Cataluña sin represalias: "No me detendré hasta que los exiliados y los presos políticos sean libres; y nuestro pueblo también".