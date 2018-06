Política

http://www.teinteresa.es/politica/Torra-decidido-inauguracion-Juegos-Mediterraneos_0_2036196516.html

Torra no ha decidido si irá a la inauguración de los Juegos Mediterráneos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, aún no tiene decidido si irá a la inauguración el viernes de los Juegos Mediterráneos que se harán en Tarragona, a la que acudirá el Rey: "La agenda del presidente no está cerrada. Aún no está decidida la asistencia", ha explicado la portavoz del Govern, Elsa Artadi.