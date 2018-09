Torra invita a los catalanes a hacer de la jornada un "clamor por la libertad"

"Invito a todos a hacer más que nunca esta Diada un clamor por la libertad, todos los actos girarán en torno a la libertad, la libertad no nos puede desunir como pueblo todo lo contrario, nos tiene que unir", ha dicho.

Y ha argumentado: "Porque son los valores que nos han hecho pueblo a los catalanes; la libertad, la democracia, la paz, el entendimiento, el pacto forman parte de nuestro DNI".

Antes de participar en la presentación de la obra impulsada por la Associació Catalana pels Drets Civils, ha leído un poema de Montserrat Abelló, y ha animado a los catalanes a no resignarse y "aprender a decir que no "a esta injusticia y vulneración de derechos civiles, sociales y nacionales".

ACTO SOBRE ABELLÓ

"El año pasado fue un año en que aprendimos a decir que sí, luchamos por el sí y, seguramente, en los tiempos que vendrán tendremos que a prender a decir que no, a no resignarnos, a no aceptar muchas cosas, este aprender a decir que no, de Abelló es más adecuado que nunca", ha destacado antes de leer 'Aprenc a dir que No'.

Y ha añadido: "Cada uno de los catalanes debe interpelarse en su conciencia sobre los desgraciados tiempos que vivimos y como cada uno de nosotros y colectivamente como pueblo seremos capaces de enfrentarnos a ellos".

CULTURA, LIBERTAD Y TALENTO

"Es difícil que me pueda encontrar mejor en un sitio como La Setmana del Llibre en Català, rodeado de libros de cultura, de libertad y talento", ha iniciado Torra su parlamento improvisado ante un centenar de personas reunidas también con motivo del Any Abelló, comisariado por Borràs.

Se ha referido a los conceptos de cultura, libertad y talento: "Son las tres palabras sobre las que queremos vestir el edificio republicano", ha celebrado, y ha destacado el papel del mundo de la literatura, las ideas y el arte como papel esencial.