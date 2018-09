Torra anima a los catalanes a aprender a decir que no a la "vulneración de derechos civiles"

Durante su visita al salón, en la avenida de la Catedral de Barcelona, el presidente ha sufrido un "atraco poético" y ha sido invitado a leer un poema de Abelló en el marco del recital al que asistían el vicepresidente, Pere Aragonès, y la consellera de Cultura, Laura Borràs, ha explicado la consellera.

"El año pasado fue un año en que aprendimos a decir que sí, luchamos por el sí y, seguramente, en los tiempos que vendrán tendremos que a prender a decir que no, a no resignarnos, a no aceptar muchas cosas, este aprender a decir que no, de Abelló es más adecuado que nunca", ha destacado antes de leer 'Aprenc a dir que No'.

Y ha añadadido: "Cada uno de los catalanes debe interpelarse en su conciencia sobre los desgraciados tiempos que vivimos y como cada uno de nosotros y colectivamente como pueblo seremos capaces de enfrentarnos a ellos".

"Es dificil que me pueda encontrar mejor en un sitio como La Setmana del Llibre en Català, rodeado de libros de cultura, de libertad y talento", ha iniciado Torra su parlamento improvisado ante un centenar de personas reunidas también con motivo del Any Abelló, comisariado por Borràs.

Se ha referido a los conceptos de cultura, libertad y talento: "Son las tres palabras sobre las que queremos vestir el edificio republicano", ha celebrado, y ha destacado el papel del mundo de la literatura, las ideas y el arte como papel esencial.

'CONTES PER SER LLIURES'

Después ha participado en la presentación de 'Contes per ser lliures', en que ha abundado sobre la necesidad de "aprender a decir que no", y ha agradecido el trabajo de interpelación que lleva a cabo la Associació Catalana pels Drets Civils.

Al inicio de su visita, en el estand de la Institució de les Lletres Catalanes, el presidente ha cogido con esmero la postal poética del ibicenco Marià Villangómez que exhibe un verso utilizado por Torra en su discurso de investidura: ' Querer lo imposible nos hace falta, y no que muera el deseo'.

Al pasear por los diferentes estands de editoriales, librerías y entidades, Torra ha sido agasajado con algunos libros, que él ha rechazado, comprometiéndose a dar una vuelta tranquilamente después sin medios de comunicación para adquirirlos personalmente, y ha mostrado especial interés por un libro de Antón Chéjov.