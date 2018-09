Torra reta a Borrell a defender en el Congreso la libertad de los presos

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, Torra le ha replicado que ni siquiera debe ser una libertad condicional, porque no ve delito, pero le ha replicado que "tiene la posibilidad de ir al Congreso y aprobar una moción pidiendo la libertad condicional de los presos".

"O pedir explícitamente que no puede ser, que en el siglo XXI no se entiende, que no puede ser que tengamos presos políticos, que no puede ser que se pretenda juzgar al Govern del presidente Puigdemont con el presidente Puigdemont fuera libre", ha añadido.

También ha replicado este tuit del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Ley y diálogo. Esas son las dos palabras en las que se centrarán todos los esfuerzos del Gobierno. Uno de los principales problemas de Cataluña es la convivencia, no la independencia. Hay que instar a abrir #dialogo entre catalanes. Y el Gobierno tiene que animar a ese diálogo".

Torrent ha replicado que en Cataluña no hay problema de convivencia, ha defendido el diálogo y ha recordado su lealtad a lo que apruebe el Parlament, y ha añadido que aún no ha cerrado fecha para reunirse con Sánchez.

Sobre la manifestación de la Diada, en la que ha participado, se ha mostrado muy orgulloso de la gente y ha advertido de que "el Estado no se da cuenta de que la clave es la gente".