Toni Cantó (Cs), sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña: "No hace falta matar moscas a cañonazos"

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Toni Cantó ha afirmado que la puesta en marcha de medidas como la del artículo 155 "dependerá" de lo que hagan o dejen de hacer los dirigentes independentistas, aunque ha recordado que "hasta ahora no ha sido necesario". Así, apoyándose en su convencimiento de que no habrá referéndum, ha asegurado que "no hace falta matar moscas a cañonazos".

Preguntado sobre el hecho de que las movilizaciones independentistas sean más numerosas que las de los contrarios a la secesión, el diputado de la formación 'naranja' ha destacado que "lo realmente importante" se refleja en las urnas "no en la calle": "No cuenta el que se pone detrás de la pancarta, lo que cuenta son (...) los votos en las urnas", ha subrayado y ha añadido que no le "impresiona" nadie por salir en una manifestación.

"En este grupo de iluminados empieza a haber bajas y son aquellos que no están dispuestos a arriesgar su patrimonio", ha reiterado refiriéndose a los ceses y dimisiones en el equipo de Gobierno que se han sucedido en las últimas semanas.

ULTIMÁTUM SOBRE EL FLA

Por otro lado, respecto al ultimátum que Hacienda aprobó el pasado viernes por el que condiciona el pago a Cataluña de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a una garantía semanal de dónde destinan el dinero público el Gobierno autonómico --con el fin de que no se destinen al referéndum--, Cantó ha acusado a los líderes del PDeCAT (antigua Convergencia) de hacer "sus trampas" al negarse a enviar al Gobierno una lista de los funcionarios que certifican el gasto de la Generalitat: "Hacienda se enterará de todas formas", ha aseverado.

En ese sentido, ha declarado que, a su juicio, los dirigentes catalanes están metidos en una "rueda de hámster" y los ciudadanos siguen teniendo una serie de problemas "muy serios" de los que "debería" estar ocupándose su Ejecutivo. "La labor que ha hecho el Gobierno de Cataluña es tan nefasta que no hay nadie más que quiera prestarle dinero", ha zanjado, en alusión a los fondos del FLA que el Estado entrega a Cataluña.