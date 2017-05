Tezanos, del equipo de Sánchez, denuncia las mentiras para deteriorar su imagen, incluido un falso informe del CNI

En un artículo publicado por la Fundación Sistema, recogido por Europa Press, Tezanos hace esta reflexión después de que salieran a la luz unas palabras del secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, partidario de Susana Díaz, durante un encuentro con jóvenes socialistas.

En la grabación, Heredia se queja de que el Grupo Socialista está "endiablado" tras la dimisión de Sánchez, defiende la disolución del PSC y asegura que el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, le dijo que ERC había sellado un acuerdo para investir presidente al entonces líder socialista.

HEREDIA NO ES UN CASO AISLADO

Tezanos califica estas palabras de "patrañas" y recuerda que el propio Toxo desmintió su afirmación. "Que el propio portavoz adjunto reconozca que efectivamente todo es mentira, y que no pase absolutamente nada, eso sí que es tremendo", denuncia insistiendo en que esto "no es un caso aislado", sino que se inscribe "en una estrategia general orientada a intentar deteriorar la imagen y la credibilidad de Pedro Sánchez".

A su juicio, el presunto informe del CNI sobre las relaciones de Sánchez con independentistas "para abrir la vía de la fragmentación de España" es "una patraña de tal magnitud" que recuerda "otros casos muy sonados que se utilizaron en los años de entreguerras", durante los cuales "se pensaba que todo valía para conseguir determinados objetivos".

Tezanos considera que hoy se está "volviendo a vivir" un clima político "enrarecido" en el que "no importa la palabra dada" y cunde "la desafección, la desconfianza y las simplificaciones". "El debate que está teniendo lugar en el PSOE en buena parte tiene sus raíces en este enrarecimiento del clima político y en el abuso de los comportamientos insidiosos, de las argucias y de las dialécticas de confrontación que no son precisamente ejemplares", lamenta.

Y aunque reconoce que estos comportamientos no son atribuibles "a la mayoría de los que están participando", rechaza casos como el de Heredia como "signo de desviación política inquietante". "Cuanto mayores son las mentiras --parecen pensar-- mucho más efecto producen", alerta.

DIFUMINANDO FRONTERAS

Con este comportamiento, continúa, "no solo se están difuminando las fronteras de lo que es o no es lícito en político", sino que además "se causa grave daño a las personas y a las instituciones". E insiste en que el informe del CNI es una "patraña" porque Sánchez ya ha demostrado "con hechos evidentes" ser "el único líder español" que "no se dejó seducir por los cantos de sirena de los independentistas ni de los izquierdistas imposibles de Podemos".

"Si hubiera aceptado las condiciones de unos y otros --como ahora se sostiene--, Pedro Sánchez sería en estos momentos el presidente del Gobierno de España y no estaríamos padeciendo la vergüenza de ver cómo se agita sobre La Moncloa un huracán de corrupciones y engaños", insiste.

Tezanos lamenta así que no importe que eso sea imposible y sólo se intente "erosionar la credibilidad" de Sánchez tratando incluso de poner en su boca "cosas que nunca ha dicho". "A Heredia le pillaron 'in fraganti' y no le quedó más remedio que reconocer que mentía, pero ¿cuántos han estado propagando patrañas y mentiras similares sin que existan evidencias grabadas?", pregunta.