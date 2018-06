Teresa Rodríguez dice que lo importante es la política y no los "chascarrillos": "Habrá un acuerdo sobre el reglamento"

"¿El reglamento qué importancia tiene?", se ha preguntado, al tiempo que ha considerado, a preguntas de los periodistas en Málaga, donde se ha reunido junto al coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo con el sindicato CGT, que llegarán a un acuerdo con la dirección estatal "y ya está; no pasará absolutamente nada".

Ha manifestado que el "desajuste reglamentario" está "en el valor diez de las prioridades de esta conflucencia". "Se puede ajustar, lo importante es seguir construyendo en Andalucía una alternativa para la gestión sostenible de los servicios públicos de calidad", no el reglamento; mostrándose convencida de que habrá un acuerdo al respecto. "Lo demás son chascarrillos", ha apostillado.

Cuestionada por el hecho de que se hable de la confluencia entre ambas formaciones de izquierdas en Andalucía para tener más fuerza y el hecho de que esas discrepancias internas puedan afectar a la unión, Rodríguez ha asegurado que "ayer, hoy y mañana quedará esa impresión pero pasado mañana quedará el paso al frente histórico de IU y Podemos para plantear una alternativa al susanismo que no pase por la derecha".

"Eso es lo relevante, lo otro es un chascarrillo que se resolverá", ha incidido. También ha recordado que hasta el domingo se pueden aprobar las normas del proceso por lo que "criticarlas antes de que se aprueben es algo particular".

"ES SALUDABLE QUE HAYA OPOSICIÓN INTERNA"

Para la líder de Podemos en Andalucía, "si hay una minoría del Consejo que quiere lanzar su posición es legítimo, es saludable democráticamente que haya oposición interna que sirva de contrapeso". De lo contrario, ha agregado, podría equivocarse "con más facilidad".

Sobre posibles roces entre ambas fuerzas políticas de cara a las próximas elecciones, Teresa Rodríguez ha incidido en que no tiene "ningún temor" dada la "sintonía tan armónica desde el principio". Ha valorado que en este proceso de confluencia ha habido "generosidad".

"Los mimbres nos hablan de comprensión mutua, de aportar lo mejor de cada uno y no tengo ningún miedo", ha subrayado, incidiendo en que al final los beneficiados serán los andaluces: "No es un eslogan, las organizaciones políticas y sindicales son herramientas para conseguir la felicidad de la gente, que haya más municipios del cambio. Ese será el logro, no si IU o Podemos sacan más o menos concejales".