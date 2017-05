Teresa Rodríguez espera que el empresario que simuló besarla no tenga voluntad de no ir a declarar "sin justificación"

Así se ha pronunciado Teresa Rodríguez, en rueda de prensa, y a preguntas de los periodistas, un día antes de que Medina tenga que acudir a declarar por los hechos ocurridos el día 20, cuando el empresario se "abalanzó" sobre Rodríguez y simuló besarla con el propósito, según la Fiscalía, de "pisotear" su dignidad con un acto "de contenido claramente sexista".

Ante esta comparecencia, la líder andaluza de la formación morada ha dicho que respetará "lo que haya lugar" y que "si puede acudir que acuda y sino puede acudir, que no acuda" pero "espero que no haya una voluntad expresa de no acudir sin justificación", ha zanjado Teresa Rodríguez.

Al respecto, fuentes judiciales informaron a Europa Press de que, tras la denuncia presentada por el Ministerio Público, la juez de Instrucción número 11 de Sevilla ha citado a declarar como investigado al empresario este jueves, a partir de las 10,00 horas.

Inicialmente, el abogado del empresario había alegado que su patrocinado se encontraba enfermo y por ello no podía acudir a declarar, pero la juez ha dictado una resolución en la que lo cita a declarar como investigado este jueves al no haberse acreditado "padecimiento alguno" que impida llevar a cabo dicha comparecencia, según las fuentes consultadas por Europa Press.

El pasado 6 de marzo, la juez dictó un auto en el que acordaba incoar diligencias previas para investigar la denuncia interpuesta contra el empresario por la Fiscalía de Sevilla, que considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la libertad sexual o de atentado a la autoridad.

Así, la juez acordó librar oficio a la Policía de la Unidad Adscrita a los juzgados y tribunales de Sevilla para que se le ofrecieran acciones a la propia Teresa Rodríguez, para que investigara si hay imágenes de los hechos y también para que buscara posibles testigos de los mismos.

En la denuncia, el Ministerio Público considera que, tal como describe la propia Teresa Rodríguez en un escrito elevado a la Fiscalía, los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la libertad sexual o de atentado a la autoridad.