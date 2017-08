Teresa Rodríguez afea a Susana Díaz "usar la bandera andaluza como arma arrojadiza contra Cataluña" y apela al diálogo

En una entrevista con Europa Press, Rodríguez ha lamentado que Andalucía haya perdido voz en el debate territorial tras la derrota de Susana Díaz en las primarias del PSOE, al tiempo que ha señalado que en la crisis del estado de las autonomías, "la bandera que debe coger Susana Díaz es la andaluza, no la española para arrojársela a los catalanes".

Y es que, a su juicio, en el debate que se va a abrir ahora de forma "necesaria" para reformar la Constitución "tenemos que darnos prisa por coger la bandera andaluza y defender los intereses de Andalucía en ese marco".

Sin embargo, Teresa Rodríguez ha censurado que la presidenta andaluza se ha situado "en clave estatal, permanentemente refractaria hacia Cataluña en vez de pro Andalucía". "Se ha equivocado de bandera en este debate", ha apostillado.

Así las cosas, ha lamentado que en vez de respaldar la Declaración de Granada de los socialistas, "que pone negro sobre blanco y dice muy a las claras que define un Estado federal y plurinacional", Susana Díaz y el susanismo "no son partidarios de ese documento y son más bien del sector más conservador del PSOE, que sigue llamando a la unidad de España, a ser una, grande y libre".

"Lo que nos molesta es que lo haga en nombre de Andalucía porque estamos perdiendo un tiempo hermoso para situar a Andalucía en una situación de protagonismo, el mismo que tuvimos el 4D y el 28F", ha advertido.

Con todo, Teresa Rodríguez ha defendido que para los andaluces "no debe ser un problema que haya una voluntad por parte de los catalanes de expresarse". "No lo siento como una agresión aunque en más de una ocasión nos lo han presentado así, en particular a los andaluces", ha sostenido antes de insistir en que ella no es partidaria de coger la bandera andaluza "para utilizarla de arma arrojadiza contra la voluntad de expresarse de cualquier otro pueblo de este país".

Tras defender que la soberanía reside en el pueblo y que en Andalucía hay un acuerdo generalizado sobre la relación que existe con el resto del Estado, se ha preguntado que si en Cataluña no existe, "¿por qué no van a poder expresarse a través de las urnas?".

APELA AL DIÁLOGO

Con todo, la líder andaluza de Podemos ha llamado al diálogo para resolver el conflicto catalán cuando ha puesto de manifiesto que parece que "al PP le conviene esa guerra permanente con Cataluña porque nos aprieta a todos en torno a la bandera española y al Gobierno de Rajoy, así no se habla de corrupción y recortes, se habla de Cataluña".

Y cree que lo mismo ocurre con el nacionalismo de derechas de Cataluña, al que "también le viene muy bien esa batalla frente a Madrid porque, de nuevo, es la forma de apretar a su población en torno a sí y tampoco hablar ni de corrupción ni de recortes".

"La forma de resolverlo tiene que ser un diálogo, sino vamos a estar 30 años más hablando de Cataluña", ha advertido Teresa Rodríguez, quien espera que el Gobierno de Rajoy, "por responsabilidad", abra una nueva etapa de diálogo.

COLOCAR ANDALUCÍA EN UNA BUENA POSICIÓN

En lo que a Andalucía respecta, Teresa Rodríguez ha avanzado que su grupo parlamentario, de cara al próximo periodo de sesiones, está estudiando presentar un paquete de medidas para centrar el debate en Andalucía. "Mientras se está hablando de Cataluña y se está hablando de abrir ese candado de la transición del estado de las autonomías, tenemos que dar pasos adelante para colocar Andalucía en una buena posición", ha explicado.

Según ha concretado, Podemos Andalucía van a impulsar una serie de medidas a todos los niveles para que se hable de Andalucía y que cuando sea el referéndum "no estemos todos pendientes de si los catalanes va o no a echar un papel a una urna, sino que estemos atentos porque lo que pase en Cataluña va abrir un periodo en el que habrá un nuevo marco de negociación entre comunidades autónomas para ver sus relaciones políticas y relaciones económicas".

"Y falta que aquí en Andalucía hablemos de que queremos ser nosotros, de qué es lo que queremos para el nuevo periodo, de cómo nos queremos relacionar con el resto del Estado", ha proseguido Rodríguez, que también ha explicado que otra de las prioridades de Podemos a partir de septiembre será otro paquete legislativo enfocado a terminar con los privilegios de la clase política.