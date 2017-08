Teresa Rodríguez espera un cambio con Sánchez liderando el PSOE aunque cree que "hay que ponerle la cuenta atrás"

En una entrevista con Europa Press, Teresa Rodríguez ha considerado que Pedro Sánchez todavía tiene que demostrar los cambios que planteaba "de forma muy clara" porque "tiene mucho que demostrar" y "hay que observarlo con un reloj en la mano".

"No me fío pero ojalá me equivoque", ha sostenido la dirigente de Podemos Andalucía, quien ha recordado que el partido que capitanea Sánchez tiene 140 años de historia "y durante los últimos 40, entre otras cosas, ha hecho la ley Corcuera, la reconversión industrial, hemos vivido décadas de corrupción durísimas del Gobierno de Felipe Gonzalez, o acordó la reforma de la jubilación a los 67 años". "Eso lo hizo el PSOE y no se nos olvida, eso no es muy socialista", ha apostillado.

No obstante, Teresa Rodríguez ha expresado que "si va a haber un cambio de tendencia con Sánchez al frente y van a ser más coherentes con lo que dicen ser, será maravilloso".

En cuanto al acercamiento que parece que se están produciendo entre Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, la líder andaluza ha defendido que este debe ser el modelo, "llegar a acuerdos sobre políticas concretas" que sean beneficiosos para los ciudadanos "y para los objetivos de ambos". Este es el marco de acuerdos concretos que quiere también para Andalucía.

PIDE "UN PUNTO DE INFLEXIÓN"

Entretanto, y respecto a la derrota de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en las primarias del PSOE, Teresa Rodríguez ha considerado que refleja un cambio de tendencia en el PSOE y que los militantes socialistas "no ha votado solo contra los argumentos y la perspectiva estratégica de Susana Díaz, sino también contra la visión y la hoja de ruta de Felipe González, de José Luis Rodríguez Zapatero o de Alfonso Guerra".

"Ojalá haya un punto de inflexión y a partir de ahora el PSOE entienda que su crisis pasa por no haber plantado políticas económicas alternativas al PP durante la crisis", ha proseguido la dirigente gaditana, quien entiende que la crisis del PSOE responde a que se ha presentado ante la ciudadanía "como algo muy parecido al PP".

ACUERDOS PUNTUALES

Y sobre la relación del PSOE-A y Podemos Andalucía, ha abogado por impulsar y mantener "los espacios descentralizados" que han surgido entre ambas fuerzas en muchos sectores "para poder dar pasos adelante para conseguir acuerdos que mejoren las condiciones de vida de la gente".

Ha sido gracias a ese entendimiento por lo que diputados de ambas formaciones han logrado consenso para presentar juntos la Ley Lgtbi, trabajar sobre la Ley de Servicios Sociales o sacar adelante la Ley de Memoria, mientras ha explicado que su relación con la presidenta de la Junta es inexistente, "no hay relación no hay espacio de diálogo en este sentido".

Así las cosas, ha insistido en que ella no entraría a formar parte de un Gobierno de Susana Díaz en minoría a cuenta de cómo resultó el pacto que cerraron la pasada legislatura el PSOE-A e IULV-CA. Se ha referido así "a la falta de respeto con la que trata a IU, en su momento cuando compartían gobierno y como la ha tratado después cada vez que hay un debate parlamentario con ellos, echándole en cara que habían gobernado juntos".

Esto, como ha añadido, "hace muy poco atractivo querer entrar en un gobierno con Susana Díaz". Sin embargo ha apostado por seguir fomentando esos espacios de entendimiento donde sí se logran acuerdos porque el PSOE-A "sabe que tenemos en común cuestiones para salir del marco de austeridad".

"Es fácil distinguir nuestra apuesta por llegar a acuerdos puntuales, incluido un acuerdo de investidura para que no gobierne el PP, a la posibilidad de formar parte de un gobierno", ha señalado Rodríguez, quien ha explicado que la política de Podemos recoge que lo primero es evitar en la medida de lo posible que gobierne el PP, y también llegar a acuerdos puntuales con el PSOE para sacar adelante políticas que sean beneficiosas para la gente.