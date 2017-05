Teresa Rodríguez (Podemos) dice que el planteamiento sobre la confluencia con IU es "un primer borrador"

Así, ha incidido en Marbella (Málaga), a preguntas de los periodistas, que no se trata de una "imposición" sino de un debate inicial. Rodríguez ha hecho hincapié en que las elecciones municipales serán en junio de 2019 "y esas no las puede adelantar Susana Díaz".

"Hay tiempo más que de sobra para ir con posiciones abiertas. Es el primer borrador, del primer documento de Podemos para aportar en un dialogo para la confluencia", ha recalcado la líder de la formación morada en Andalucía, quien ha añadido que se trata de un documento "interno" de su partido.

Este documento titulado 'El marco de la unidad política en Andalucía: Podemos hacia un bloque de cambio' se hace público "tras mandarlo a los círculos locales y a lo mejor nos hemos equivocado con los plazos". "Nosotros hacemos política así, todo el mundo sabe cómo son los debates en nuestra organización", ha apostillado, añadiendo que en estos momentos "no estamos en esa fase del diálogo sobre la confluencia".

"PROYECTARNOS COMO ALTERNATIVA AL PP"

Sobre las declaraciones del coordinador de IULV-CA, Antonio Maíllo, de que ve "un error establecer líneas rojas que todos vamos a tener, porque habrá puntos de acuerdo y puntos de desacuerdo, y además, en un contexto como el de las elecciones municipales, donde hay una casuística compleja y algo fundamental"; Rodríguez ha señalado que entienden "perfectamente" que hay "muchísimos concejales que se incorporan a gobiernos del PSOE pensando honestamente que pueden mejorar la vida de sus vecinos".

Sin embargo, ha continuado, Podemos Andalucía hace un análisis "un poco más alto que es lo que nos toca a nivel andaluz". Así, ha recalcado que tienen que ser "capaces de proyectarnos como alternativa al PP pero no como un lobby de izquierdas al PSOE porque no somos eso, eso ya existía y eso no cambia las cosas".

En este punto, ha recordado las "muchas cosas" que PP y PSOE "hicieron juntos", entre las que ha enumerado las reformas laborales, la modificación del artículo 135 de la Constitución Española, la ley de desahucio exprés o el rescate bancario: "frente a todo eso tenemos que plantear que es posible algo diferente. Eso se hace en lo local y en lo global".