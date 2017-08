Teresa Rodríguez asegura que Moreno no tiene capacidad de influencia sobre Rajoy para defender las 35 horas

En una entrevista con Europa Press, Rodríguez ha puesto en cuestión la influencia que el líder del PP-A pueda ejercer en este sentido pues, como ha recordado, los populares "no votaron a favor de las 35 horas cuando se iba a convalidar el decreto en el Parlamento andaluz, se abstuvieron por cobardía".

A su juicio, el PP-A "fue muy cobarde frente a los empleados públicos andaluces y frente al Partido Popular en Madrid", de manera que ha planteado que "alguien que se somete o expresa tal nivel de cobardía, ¿sobre quién va ejercer ningún tipo de presión o qué capacidad de negociación va a tener si desde el principio ha dejado los brazos muertos?".

"No me creo que tenga capacidad de influencia sobre Rajoy entre otras cosas porque ni siquiera fue capaz de votar a favor de una medida que es muy difícil no defender en Andalucía", ha proseguido Teresa Rodríguez, que ha incidido en que el decreto "es una medida que genera empleo, que hace recuperar derechos a los empleados públicos y que da vidilla al sector público para que pueda haber más opositores que vayan encontrando su empleo en nuestra tierra".

Y ante esta situación, la líder andaluza de Podemos ha recalcado que "el PP-A se abstuvo porque no era capaz de decirle a los empleados públicos y a los desempleados que intentan encontrar un puesto en la administración pública, que estaba en contra y porque no era capaz de plantarse frente al PP de Madrid y decir que en Andalucía sí estamos por recuperar derechos".

En su opinión, lo que tendrá que haber hecho el PP es no haber presentado el recurso entre el Tribunal Constitucional porque, ha lamentado, "una vez presentado, pocos pasos atrás se pueden dar".

LA "FRANQUICIA" DE MORENO EN ANDALUCÍA

Con todo, Teresa Rodríguez ha considerado que actitudes como esta demuestran que Juanma Moreno es fundamentalmente "un nombre de partido, un delegado del PP en Andalucía, no es representante de los andaluces".

Tras defender que quienes ostentan un cargo de representación pública deben tener la obligación de ser representantes del pueblo y "no representantes de su partido en nuestra tierra", la dirigente de Podemos ha criticado que Moreno lo que tienes es "una franquicia" del PP en Andalucía.