Teresa Rodríguez a Echenique: "No nos van a aguar la fiesta" de la confluencia, "hay un desajuste que se resolverá"

A preguntas de los periodistas en un acto en el que, junto al líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, han presentado los primeros pasos que está dando la confluencia en Andalucía; Teresa Rodríguez ha replicado así Echenique después de que este lunes afirmara que el acuerdo andaluz para la confluencia "contraviene" al reglamento elaborado por la dirección estatal.

Teresa Rodríguez ha asegurado que este asunto "no es un problema" y que "los problemas reglamentarios tienen soluciones reglamentarias", de modo que habrá que afrontar esta situación con "debate, diálogo y negociación para llegar a un acuerdo sobre cómo llevarlo adelante de forma que se respete el proceso y el camino ya recorrido en Andalucía, que es más largo y tiene más aliento y, por otro lado, se cumpla todo el marco legal de Podemos".

En concreto sobre las primarias conjuntas que anunciaba el preacuerdo de Podemos e IU en Andalucía, asunto sobre el que Echenique puso el foco al considerar que "contraviene" las pautas estatales, la dirigente andaluza ha afirmado que "es compatible cumplir con la normativa que se está estableciendo a nivel estatal, que es a posteriori al acuerdo andaluz de confluencia, con continuar con un proceso que no sea un acuerdo entre dos partes sino un proyecto que incorpore a más gente, por eso lo de las primarias conjuntas, y lo vamos a hacer compatible".

"Está garantizado que se cumplan absolutamente todos los procedimientos y la confluencia en Andalucía seguirá fluyendo como hasta ahora", ha aseverado Teresa Rodríguez antes de priorizar la apuesta política frente a las primarias: "La política está por encima de los reglamentos".

Así, ha remachado, "no nos van a aguar la fiesta, no nos vamos a aguar la fiesta con los reglamentos y las primarias, eso tiene solución siempre, lo importante ahora es incorporar a más gente, no seguir viendo entre nosotros cómo arreglamos a la interna", toda vez que ha insistido en que el modelo de primarias aprobado a nivel estatal y el planteado en Andalucía "no son contradictorios, sino compatibles".

Y es que, como ha proseguido la política gaditana, "no podemos hablar del reglamento de primarias de Podemos en Andalucía porque no está, lo que hay es un acuerdo entre las dos organizaciones aprobado por la inmensa mayoría de los máximos órganos de decisión de los dos partidos".

De este modo, Teresa Rodríguez ha asegurado que, "ese acuerdo los adaptaremos al nuevo marco que se ha generado en Podemos después del preacuerdo que al que llegamos en Andalucía" y, por eso, cree que "no hay más que un desajuste que se va a resolver".