Tensión e insultos en el acto de Ciudadanos en Alsasua en apoyo a la Guardia Civil

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este domingo en Alsasua (Navarra) que "los valores de la democracia se están demostrando incompatibles con los valores del nacionalismo", durante un acto de la plataforma 'España Ciudadana' en el que ha habido momentos de tensión e insultos por parte de un grupo de radicales que ha querido boicotear el acto.

El encuentro se ha desarrollado con un fuerte despliegue de la Guardia Civil y la Policía Foral, ya que en las calles próximas se ha producido una movilización de protesta y se han vivido algunos momentos de tensión entre manifestantes y agentes.

Durante la intervención de Albert Rivera se han escuchado silbidos y gritos de 'Alde hemendik, utzi pakean' (fuera de aquí, dejadnos en paz).

Además, nada más empezar el acto, las campanas de la parroquia ubicada en la plaza de los Fueros, donde se ha desarrollado el evento, han comenzado a repicar y han dificultado escuchar las intervenciones.

El acto ha contado también con la participación del filósofo y escritor Fernando Savater, y la víctima de ETA Beatriz Sánchez Seco. También se han dado cita en el encuentro representantes de Ciudadanos en Navarra, así como la presidenta del PPN, Ana Beltrán, y el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, y miembros de Vox, entre ellos su presidente, Santiago Abascal, así como la víctima de ETA José Antonio Ortega Lara.

Rivera, que ha sido recibido con gritos de 'presidente' y vivas a España y la Guardia Civil, ha lamentado que sea "necesario defender hoy que Navarra está unida a todos los pueblos de España" y que "no tiene sentido hablar de anexionismos sino compartir sinergias con el resto de pueblos de España".

El presidente de la formación naranja ha afirmado que "hay que respetar todas las ideas pero no todas las ideas son igual de respetables, todas las ideologías caben en democracia siempre que respeten la democracia" y se ha mostrado dispuesto a "escuchar a quienes nos han tirado piedras pero no estoy dispuesto a que nos tiren piedras". "Estoy dispuesto a vivir en un país donde hay gente que quiere la independencia pero no donde se rompa un país rompiendo la legalidad", ha añadido.

Además, ha manifestado que "los valores de la democracia se están demostrando incompatibles con los valores del nacionalismo" que "es división y quebrar las reglas del juego".

Rivera ha señalado que en Alsasua, el 15 de octubre de 2016 dos guardias civiles y sus parejas "fueron apalizados" por "el mero hecho de ser guardias civiles" y por "representar al Estado en Alsasua". "Cuando agreden a un guardia civil, agreden a la Constitución, agreden a la convivencia y están intentado liquidar el Estado. El día que los demócratas seamos indiferentes a los que violan la democracia se acabará la democracia, por eso es importante que estemos hoy aquí en Alsasua", ha resaltado.

"Estamos aquí porque si somos demócratas nos sentimos agredidos todos los españoles de bien", ha continuado señalando Albert Rivera, que ha recalcado que el de este domingo es "un acto cívico en defensa de la convivencia y la libertad". "Estamos viniendo a un pueblo de España sin pedir permiso, pidiendo paso a pesar de las dificultades. No dejemos de pisar cualquier rincón de nuestro país porque unos radicales lo intenten evitar", ha añadido.

Por otro lado, en alusión a pintadas en Alsasua en recuerdo de los condenados por la agresión a los guardias civiles, ha afirmado que le gustaría que "en este país se rindiera un homenaje a los héroes y no a los verdugos". "No podemos permitir que lleguen a sus pueblos y les reciban con un homenaje", ha continuado para destacar que "hay vencedores y vencidos, los vencedores son los demócratas y los vencidos, los agresores".

Albert Rivera ha reclamado "respeto a los que piensan distinto" y a "las leyes y la democracia". "La clave de todo esto está en la Educación, en los valores que enseñamos", ha destacado el líder de la formación naranja, que ha abogado por un pacto de Estado por la educación donde "haya respeto por la Constitución" y donde se enseñen "los valores democráticos". Ha apostado por "armonizar, supervisar, saber lo que sucede en las aulas del país" porque "un país que no sabe lo que sucede en sus aulas es un país con problemas como está pasando ahora".

"BATALLA CONTRA EL NACIONALISMO Y LOS POPULISMOS"

Rivera ha defendido "una batalla sin tregua contra el nacionalismo y los populismos, que son dos caras de la misma moneda" y ha llamado a "reconstruir el proyecto común de todos los españoles". "Que no se equivoquen de adversarios, hay que sumar y huir del radicalismo y los extremismos", ha reivindicado. Así, ha propuesto "reconstruir el proyecto común español y el constitucionalismo del siglo XXI" que debe "recuperar el ágora pública".

El presidente de Ciudadanos ha finalizado su intervención afirmando que "no puedo ser nacionalista porque no me mueve la identidad sino la ciudadanía", porque "me gusta la libertad y no la imposición" y porque "respeto las leyes" y "amo la libertad, la igualdad y la unión". "Usemos con normalidad nuestros símbolos y nuestras señas y defendamos un proyecto de España común", ha reclamado para asegurar, que "después del 'Sanchismo' vendrá el constitucionalismo del siglo XXI".

Por otro lado, el filósofo y escritor Fernando Savater ha destacado que "el primer paso para conseguir una Europa unida es una España unida". En cuanto a la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que prevé el mecanismo de incorporación de Navarra a Euskadi, ha afirmado que "Navarra ya está unida con el País Vasco", pero también con Andalucía y con Extremadura, "porque eso es España, la unidad de todos los pueblos de España".

"No tiene sentido seguir hablado de unir Navarra al País Vasco para formar una tribu, ahora esta unida con todos los pueblos de España para formar un Estado y un país libre. La convivencia se estropea por las identidades", ha asegurado Savater, que ha indicado que "la primera defensa de la ciudadanía son los ciudadanos" que "es un instrumento para resolver problemas y aumentar la solidaridad".

"Los que quieren despachar a la Guardia Civil quieren despachar la ciudadanía, que nos quedemos sin defensa la ciudadanía", ha remarcado el escritor. Ha considerado importante "seguir pensando en la posibilidad de una ciudadanía europea que sea una copia de seguridad que garantice que las ciudadanías nacionales defienden los derechos de cada uno de los países". "La forma de que quienes vienen a Europa sean ayudados es que no nos importe de dónde viene la gente sino si quieren compartir con nosotros el proyecto de derecho sociales. Si quieren hacer eso, bienvenidos a nuestros países", ha subrayado.

Por su parte, Beatriz Sánchez Seco ha recordado el atentado del que fue víctima así como su experiencia como hija de guardia civil. También ha tenido un especial recuerdo para las "más de 300 víctimas que hoy en día no tienen su caso resuelto". Ha criticado además a quienes "tienen la crueldad de justificar a esos asesinos" y ha explicado su participación en el acto. "Que no nos engañen, si ETA se ha disuelto ha sido gracias al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha remarcado. Por ello, ha pedido al Gobierno que "no deje que manipulen la historia".