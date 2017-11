Tejerina dice que, a diferencia de otros países, en España caben todos los partidos, también los independentistas

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha recordado este lunes que la Constitución española no prohíbe los partidos independentistas a diferencia de lo que ocurre en otros países de la Unión Europea (UE), de la misma forma que prevé modificaciones en todos sus artículos sin excepciones, aunque sí se limita en otras.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, ha destacado que la Carta Magna española es "tremendamente abierta y tremendamente sólida", y ha señalado que también tiene la "fuerza" y la "solidez" suficiente para defender al Estado de quien le "ataca" --en alusión al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont--. "En nuestro país caben todos los partidos, los independentistas. No pasa en muchos países de Europa, donde un partido que ataque la soberanía nacional se declara ilegal", ha remachado. En este sentido, ha opinado que los españoles deberían reconocerse a sí mismos ese "mérito".

Tejerina ha defendido el artículo 155 de la Constitución, y ha pedido "desmitificarlo": "Solamente es devolver la normalidad en Cataluña y dar estabilidad", ha afirmado. Así, ha asegurado que no le deja de "causar estupefacción" que se rompa la convivencia y ha enfatizado que se haga "en el siglo XXI" y en un "club de elite", en referencia a la UE.

En esta línea, ha agradecido al PSOE haber apoyado la aplicación del artículo 155 en Cataluña y ha señalado que "Podemos y sus aledaños" al no hacerlo han provocado que la ciudadanía les vaya "conociendo": "Es bueno para los españoles que cada uno sepamos y los ciudadanos puedan saber realmente dónde estamos todos y cada uno", ha recalcado.

SER INDEPENDENTISTA NO ES DELITO, SALTARSE LA LEY SÍ

Preguntada por las declaraciones en las que Puigdemont ha reconocido que aceptaría una relación diferente a la actual entre Cataluña y España sin pasar por la independencia del territorio, la ministra ha explicado que el Gobierno de Mariano Rajoy "siempre" ha tenido "una mano tendida al dialogo" y ha aclarado que, "nada va a hacer retirarla" si el Gobierno catalán se sitúa "dentro de la ley".

"Si se sientan a plantear cosas que están dentro de la ley o que siguen unos cauces legales, la mano tendida al dialogo por parte del Gobierno siempre ha estado y nada nos va a hacer retirarla", ha subrayado. Además, ha matizado que "ser independentista no es delito", pero sí lo es "saltarse la ley". "Lo que hemos aprendido es que saltarse la ley es un camino de no retorno", ha dicho y, en referencia a Puigdemont, ha concluido: "Si este tiempo le sirve para recapacitar y pensar que una democracia es si se cumple la norma y si no, no lo es pues... Ha hecho mucho daño, pero será una lección bien aprendida".