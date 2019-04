Tejerina afea a Sánchez por convertir los "viernes electorales en lunes al sol" y dejar España "malherida"

"Ya conocemos esa ideología fracasada que convierte los viernes electorales en lunes al sol, que despilfarra nuestro dinero para dejar una España malherida que luego tiene que recomponer el PP", como, ha recordado, hicieron los Gobiernos de Aznar y Rajoy. "Eso es lo que tenemos que evitar el 28 de abril, que los socialistas nos bajen del tren de la modernidad", ha puntualizado.

Por eso, García Tejerina ha apelado a la historia del PP, a una historia que demuestra que la formación siempre ha hecho "mucho por el país". "Cuando hemos gobernando se ha generado riqueza, los pueblos eran importantes, se ha cuidado el medio ambiente, se han subido las pensiones, se han hecho, pese a cometer algunos errores, las cosas con rigor, trabajo y responsabilidad, y no con demagogia por eso nos ha ido tan bien", ha puntualizado.

Durante su intervención, en un acto en Valladolid dentro de la campaña del PP que ha estado presidido por Pablo Casado, ha reivindicado el voto "responsable" para la derecha para pedir a aquellos que estén pensando en otras opciones que "reflexionen", para confrontar el PP, "que representa la derecha con contenido y experiencia", frente al resto de formaciones que se sostienen "con cuatro frases".

En este sentido, García Tejerina ha advertido de que, durante esta campaña, habrá quienes "recuperen el dóberman" porque querrán "meter miedo", algo que, en su opinión, no valdrá de nada porque el PP ya ha demostrado que siempre que ha gobernado "ha puesto a España a funcionar". Algo que no puede hacer, ha continuado, Pedro Sánchez del que ha dicho que no puede presidir un Gobierno quien no le "defiende", "cree en él", "ni tiene un proyecto creíble".

Además ha afeado a Sánchez que se quiera rodear de "socios" olvidando las 800 personas que "murieron asesinadas por defender la unidad de la nación"; por aquellos que se sienten "incómodos y no creen" en la Constitución, "como Iglesias", o por aquellos a los que "paga sus caprichos" como Quim Torra, "quitando financiación a los vallisoletanos y al resto de los españoles", algo que, ha asegurado, "no consentirán".

Por eso, Tejerina ha pedido el voto para Pablo Casado, "una gran persona", "capaz", "inteligente y trabajador incansable", "íntegro" y "de fuertes convicciones" que lleva a España "en su AND". "Tenemos el mejor piloto, pero también la mejor mecánica", ha concluido.

CARNERO

El primero en intervenir en el acto del PP en Valladolid ha sido el presidente provincial Jesús Julio Carnero que ha hecho un repaso histórico del entorno en el que se ha celebrado este acto de campaña de cara a los comicios generales del 28 de abril y que se ha desarrollado en la Plaza de San Pablo, muy cerca de la iglesia, del palacio Real y del Palacio de Pimentel, lugares en los que reyes como Felipe II, Felipe IV o Carlos I "hicieron historia", o donde en el Museo de Escultura Bartolomé de las Casas ya se "preocupó" por los derechos de los indígenas, inventando el "ius gentium", "el derecho internacional".

En ese marco, y después de tener palabras de elogio hacia el expresidente de la Diputación de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, Carnero ha comprometido que, "por el bien de España y por el de cada uno de los españoles", la "solidez" de la gente de "esta Comunidad" llevará a La Moncloa a Pablo Casado, a la Junta a Alfonso Fernández Mañueco y a la Alcaldía de Valladolid, a Pilar del Olmo.