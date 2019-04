Política

Tejerina asegura que "sin el PP no habrá PAC" y sin ella ni "agricultura", ni "pueblos"

La cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Valladolid, Isabel García Tejerina, ha asegurado que en las elecciones del 28 abril está en juego el futuro de los pueblos, porque si su formación no llega al Gobierno "no habrá PAC, sin PAC no hay agricultura y sin agricultura no hay pueblos".