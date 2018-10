Tejerina censura que el Gobierno "mande" a Iglesias a negociar los Presupuestos a la cárcel

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Tejerina ha asegurado que los ciudadanos de España no tienen que estar entendiendo por qué el Gobierno "manda a negociar" a la cárcel a Iglesias. Ha recalcado que no se entiende que se busque pactar con ERC, una formación "que no quiere estar en España" y que "está dispuesta a saltarse la democracia".

En este sentido, ha rechazado que Junqueras sea un preso político y le ha mandado un mensaje a Iglesias diciéndole que los presos políticos los hay en Venezuela, "su democracia inspiradora".

Preguntada por las críticas en el extranjero del presidente del PP, Pablo Casado, al pacto para los Presupuestos alcanzado por el Gobierno y Podemos, ha rechazado que Casado esté siendo "antipatriota", como le imputa el PSOE.

"Si la oposición no se puede pronunciar, ni tampoco la prensa puede opinar, ¿qué tipo de democracia está planteando Sánchez?", se ha cuestionado Tejerina, quien ha vinculado a Podemos estas críticas y las ha relacionado con el concepto de democracia, que a su juicio, se maneja en Venezuela.

La que fuera ministra de Agricultura durante el Gobierno de Mariano Rajoy ha defendido las críticas de Casado a los Presupuestos en el ámbito internacional. "Somos un partido que tenemos el interés de los españoles por encima del interés del partido, los Presupuestos no son buenos para nadie y lo compartimos y debatimos con el PP europeo", ha alegado.

De esta forma, Tejerina ha reivindicado el carácter europeista del PP y ha asegurado que para el continente es negativo que a España "le vaya mal".