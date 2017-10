Tejerina dice sobre Cataluña que "el único diálogo válido es el que se enmarca en la legalidad"

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha afirmado sobre la situación en Cataluña que "la única manera de resolver los problemas es mediante el diálogo, pero el único diálogo válido es el que se enmarca en la legalidad" y ha advertido de que lo que no entra en la legalidad "sencillamente no merece ser llamado diálogo".

La ministra, que ha intervenido este lunes en Pamplona en el Foro Navarra Televisión, ha aprovechado también para enviar a los ciudadanos "un mensaje de confianza en las instituciones y en un Gobierno que ha demostrado su compromiso con el bienestar de los ciudadanos en todos los territorios".

Isabel García Tejeina ha afirmado que "la Constitución Española se hizo por todos y para todos, y la hicimos bien". "Esta Constitución nos ha tutelado todos estos años. El marco constitucional y democrático nos ha traído el mayor grado de libertad, prosperidad y bienestar de nuestro país, también de autogobienro, y conviene reconocer lo logrado con mucho esfuerzo si no queremos correr el riesgo de perderlo", ha afirmado.

En esta línea, ha defendido que la Constitución "nos permitió la adhesión a la Unión Europea, un espacio en el que a pesar de la diversidad, el compromiso con un proyecto común contribuye de manera determinante al progreso".

Además, ha afirmado que "estos días tristes han demostrado que gran parte de la riqueza de cada región se debe a la pertenencia a un todo y sin ese todo desaparece esa riqueza". "España es como un vino gran reserva, fruto de la vendimia de esfuerzos y esperanzas que han madurado durante siglos", ha asegurado, para añadir que "como sociedad no hay mayor fracaso que cuando fracasa la convivencia, que es el mayor logro para la humanidad, y como gobernante no hay mayor obligación que trabajar por fomentarla".

Así, ha defendido "una España moderna, unida y muy diversa, pues es de esa diversidad de donde emana nuestra riqueza".

Preguntada sobre si el Estado tutelaría los fondos de la PAC en Cataluña ante una declaración de independencia, la ministra ha afirmado que "la independencia no es una opción, con lo cual no hay ni que planteárselo". "Estamos viendo las grandes mentiras que los dirigentes de la Generalitat le han estado contando al pueblo catalán", ha afirmado, para señalar que "las decisiones de la PAC no se toman en Pamplona, ni en Madrid, ni en Bruselas, se toman entre todos y están interrelacionadas". "Una independencia no es un opción", ha indicado.

Isabel García Tejerina ha abogado por trabajar para "coser las enormes heridas que los independentistas están dejando en Cataluña" y ha afirmado que "no merece ser dirigente una persona que lleva tiempo construyendo confrontación y trabajando por dividir al pueblo catalán". "Las decisiones de la Generalitat están sangrando al pueblo catalán. Lo estamos viendo con la fuga de empresas. La independencia es tan mentira como que no iba a haber consecuencias. Es la gran mentira. Y el apoyo internacional es la otra gran mentira, todo el mundo le ha dado la espalda un proceso independentista", ha indicado.

Además, ha precisado que "lo que hay que saber es que la PAC es importante para los agricultores catalanes, pero más importante es el mercado".

Así, también ha expresado la ministra su rechazo a un posible boicot a productos catalanes y ha afirmado que, "quien más, quien menos, conocemos a alguien en Cataluña que nada tiene que ver con los delirios de los gobernantes". "Todos tenemos que poner nuestro acento en recuperar el daño hecho, no en causar más daño", ha destacado.