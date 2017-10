La Taula per la Democràcia rechaza el 155 y exige libertad para Sànchez y Cuixart

El manifiesto de Taula per la Democràcia en la concentración de este sábado en Barcelona ha rechazado la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y ha pedido la libertad de los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

La actriz y humorista Lloll Bertran ha leído el texto, en el que se ha afirmado que el Gobierno "ha suspendido el autogobierno" catalán, y ha llamado al diálogo y a la defensa de las instituciones catalanas.

Asimismo, ha dicho que el verdadero objetivo del 155 es destituir al Ejecutivo de la Generalitat e intervenir las instituciones catalanas de forma injustificada: "No lo aceptamos", ha insistido.

Bertran ha dicho que Sànchez y Cuixart están en la cárcel por defender la independencia: "Todas las entidades que forman la mesa nos autoinculpamos, porque si manifestarse es un delito, nos declaramos culpables".

"No es aceptable encausar y llevar a prisión a dos personas por llamar pacíficamente a la movilización", ha asegurado, y ha pedido que acabe la aplicación indiscriminada e injustificada del Código Penal.

En este sentido, ha exigido la libertad para Sànchez y Cuixart: "Queremos que se les retiren los cargos por sedición y poner fin al orden de prisión preventiva", y ha destacado que la respuesta de la sociedad catalana a su encarcelamiento ha sido "ejemplar".

INSTITUCIONES SUSPENDIDAS

El portavoz de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha asegurado que la entidad no se doblegará ante el miedo y la imposición y que el Gobierno "se ha cargado" la democracia: "Con represión y violencia no podrán conseguir nada ni construir nada".

"No nos ha suspendido las instituciones porque no pueden. Y nunca podrán porque nosotros somos las instituciones de este país y no nos las podrán quitar nunca", ha expresado, y ha insistido en que con la aplicación del 155 se acaba la democracia en España, según él.

El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, ha destacado que el Estado quiere "atemorizar" a las instituciones y acabar con el Gobierno y el Parlamento catalanes, aunque ha expresado que no lo conseguirán porque la sociedad catalana se unirá para impedirlo.

"No pasarán porque nosotros lo impediremos", ha subrayado, y ha dicho que es una vergüenza que haya presos políticos en España, por lo que ha pedido a la ciudadanía que no se acostumbre a ello.