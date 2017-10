El hijo de Tarradellas asegura que Colau es la que mejor representa el "espíritu" de su padre

La misiva, que ha hecho pública 'La Vanguardia', está fechada en Renens (Suiza) el 5 de septiembre, y, en ella, el hijo de Tarradellas afirma que sigue con mucha "atención y preocupación" lo que sucede en Cataluña, y ha asegurado que existe una escalada del tono por todas las partes.

"En medio de la escalada actual de todas las partes, escalada que no abre soluciones pero que fractura la sociedad catalana, vuestra voz, vuestras declaraciones que he podido leer, me parecen ser lo justo, lo sensato y de hecho, la actitud más fiel al espíritu de mi padre", ha escrito.

Asimismo, ha afirmado que desea que la "actuación y autoridad" de Colau como alcaldesa ayuden a encontrar una solución a la crisis que vive Cataluña, y ha aprovechado la carta para mandar un saludo a la primer edil de parte de toda su familia.

Colau ha pedido este lunes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que frene cualquier declaración unilateral de independencia, y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que descarte aplicar el artículo 155 de la Constitución y exhiba "responsabilidad de Estado" para negociar.