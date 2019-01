Política

Tardà no ve "mala intención" en la amenaza de Torra de crisis de gobierno pero recuerda que el Govern no es monocolor

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Joan Tardà, no cree que exista "una mala intención política" en la amenaza lanzada por el presidente catalán, Quim Torra, de abrir una crisis de Gobierno si no hay unidad independentista en el apoyo o no a los Presupuestos de 2019 pero ha recordado que el Govern de la Generalitat no es monocolor.