Tardà (ERC): "Lo importante no es el resultado del referéndum, sino convocarlo y ejercer el derecho a decidir"

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, Tardà ha destacado que "por primera vez en la historia" Cataluña tiene "los instrumentos para el referéndum" y que serán sus ciudadanos los que decidan "qué es lo correcto".

"La sociedad catalana hoy está en un escenario que no hubiéramos podido imaginar hace siete u ocho años. Si a mi me hubieran dicho hace diez años que estaríamos donde estamos, no habría dado una previsión tan optimista", ha remarcado.

A la pregunta de si opina igual que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que habría independencia si así se pronuncia la mitad más uno de los catalanes, Tardà se ha mostrado de acuerdo, también si la opción preferida por los ciudadanos es el 'no' a la independencia. "Quien manda es el pueblo", ha dicho.