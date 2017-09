Taboada dice que no le ha pesado ni él ni a Cifuentes el caso Púnica en su marcha del Gobierno regional

"No ha pesado porque para mí no es una losa. Es algo que un señor dijo y yo le presenté una querella. A la presidenta no le ha pesado, siempre ha defendido mi inocencia, sabe como soy, siempre ha defendido mi trabajo", ha afirmado Taboada tras su salida del Gobierno y en la toma de posesión de esta mañana de los nuevos consejeros en la Real Casa de Correos.

Según ha explicado, su marcha se debe al objetivo de "desvincular el Gobierno y el partido porque si estamos siempre los mismos la cosa no saldrá bien". "Yo consideraba que no podía estar todo Gobierno en el partido porque las estructuras territoriales se debilitan y que deberíamos tener gente en el partido y en el Gobierno", ha dicho el coordinador general del PP de Madrid.

González Taboada ha señalado que tras el último congreso regional del PP de marzo la presidenta le pidió opinión y él le dijo que si hacía falta dar el paso de dejar el Ejecutivo y quedarse en Génova, que contara con él. "Pero entonces me dijo que no era el momento pero el día llegó. En todos los partidos pasa que hay gente que se tiene que dedicar a la estructura territorial de los partidos para que cuando llegue a las elecciones las puedas ganar", ha zanjado.