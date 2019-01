Política

Un portavoz de Tabarnia dice ante Casado que mucha gente está enfadada con el PP y les sugiere que se pasen a Vox

Un portavoz de la plataforma Tabarnia, Jaume Vives, ha afirmado ante la Convención Nacional del PP que "mucha gente" está enfadada con esta formación en Cataluña y fuera de ella, y ha avisado de que el "daño hecho" no se va a arreglar en un año. "Me piden que os diga que os afiliéis a Vox y que los que no lo hagáis, elijáis buenos compañeros de viaje", ha sugerido.