RAJOY TRATARÁ DE SUMAR AL PSOE A LOS “GRANDES ACUERDOS” QUE PACTE CON SU “SOCIO PREFERENTE”, QUE ES C'S

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantiene a Ciudadanos como su “socio preferente”, porque es con esta formación con la que pactó 150 medidas para que los 32 parlamentarios del partido de Albert Rivera votaran favorablemente en la sesión de investidura del pasado mes de octubre, pero asegura que eso no excluye poder “sumar” al PSOE a “grandes acuerdos”.

El jefe del Ejecutivo se expresa de esta manera en una entrevista en 'Faro de Vigo', recogida por Servimedia, después de que el pasado viernes subrayara en su discurso de balance del año 2016 que espera poder cerrar “acuerdos fructíferos” con Ciudadanos y PSOE para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Aunque insiste en que su “socio preferente” es Ciudadanos, partido con el que dice mantener un “diálogo constante”, asegura que eso no excluye poder “sumar” al PSOE “a grandes acuerdos de Estado en cuestiones como la educación, las pensiones o la política antiterrorista”. Además, indica que se entiende bien con el presidente de la Gestora del Partido Socialista, Javier Fernández.

A juicio de Rajoy, los españoles esperan además que las “decisiones importantes” se adopten “con una amplísima mayoría parlamentaria”, lo que ha supuesto “una inyección de confianza dentro y fuera de España”.

AGOTAR LA LEGISLATURA

El presidente asegura que va a poner todo de su parte para agotar la XII Legislatura y echa la vista atrás para indicar que “lo peor” de la anterior fue “el bloqueo de 10 meses”, y “lo mejor” han sido “los acuerdos que hemos podido fraguar en las últimas semanas”.

“Esos dos meses nos han mostrado a todos el camino de lo que debe suceder en 2017. Si somos capaces de hacerlo, el país irá estupendamente y daremos un gran ejemplo de responsabilidad y lealtad. La política no puede ser sólo confrontación; la política, sobre todo, es la capacidad de llegar a acuerdos”, agrega.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso