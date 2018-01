CATALUÑA. TRANSPARENCIA INTERNACIONAL PIDE QUE PUIGDEMONT EXPLIQUE EL COSTE QUE TENDRÍA GOBERNAR “A DISTANCIA”

Transparencia Internacional (TI) aseguró este miércoles que si Carles Puigdemont termina presidiendo un Gobierno catalán “a distinta”, es decir, desde Bruselas, debería conocerse el gasto extra que esto puede suponer para las cuentas de la Generalitat.



Jesús Lizcano, presidente de TI España, se pronunció así, en declaraciones a Servimedia, sobre la posibilidad de que Junts per Catalunya y ERC acaben pactando que Puigdemont sea investido por vía telemática desde la capital belga, como reclama el exmandatario autonómico.

A este respecto, Lizcano señaló que su organización no entra en si esta investidura a distancia sería legal o no, pero TI sí considera que “se tendría que justificar” que el próximo Ejecutivo catalán funcionase desde el extranjero, debido al coste que esto puede tener para los catalanes.

Según este experto, al margen de la legalidad o no de que Puigdemont gobernara desde Bruselas, “los ciudadanos deberían tener derecho” a conocer qué coste tiene para las cuentas catalanas.

Para Lizcano, los catalanes deberían ser informados sobre los “recursos públicos” usados en este Gobierno a distancia y que ello debería ser supervisado por los “órganos de control adecuados”, que en el caso de Cataluña sería la Sindicatura de Comptes, equivalente al Tribunal de Cuentas estatal.



