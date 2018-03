EL GOBIERNO LAMENTA LA “FALTA DE TRANSPARENCIA” DEL FESTIVAL AL QUE IRÁ PUIGDEMONT Y QUE HASTA EL MARTES NO INVITARAN A LA EMBAJADA

El Gobierno español lamenta la “falta de transparencia” de los organizadores del Festival de Cine y Foro Internacional de Derechos Humanos (Fifdh), que tendrá lugar el próximo domingo en Ginebra (Suiza) y al que tiene previsto acudir el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, puesto que hasta este martes no les informaron de quién sería el invitado principal a este evento.



Según informaron a Servimedia fuentes diplomáticas, no fue hasta el martes cuando se transmitió a la Embajada de España en Suiza la posibilidad de participar en este debate, que, agregaron, cuenta con un formato y unos participantes que no parecen muy equilibrados a la hora de trasladar la realidad de la situación política en Cataluña. El Gobierno echa en falta una mayor pluralidad en los participantes que participarán en ese acto.

No obstante, el Ejecutivo asume que el festival está organizado por la sociedad civil y que puede tratar todas aquellas cuestiones que considere oportunas.

A su vez, el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza emitió un comunicado en el que “toma nota” de la presencia de Puigdemont en Suiza y recuerda que la “cuestión de Cataluña” es un “asunto de política interna de España” y que debe abordarse en el marco que establece la Constitución española.

También explicó que las autoridades suizas y españolas “están en contacto” y que las “modalidades de la estancia” de Puigdemont se rigen por la legislación de Suiza y por el acuerdo sobre la libre circulación de personas.

Al mismo tiempo, afirmó que “como ciudadano español”, Puigdemont “puede moverse libremente en el espacio Schengen” y puede pronunciar “libremente discursos políticos respetando el ordenamiento jurídico suizo”. A pesar de ello, las autoridades suizas se reservan el derecho de tomar medidas “en caso de alteración del orden público”.

Puigdemont ha anunciado su intención de viajar junto con la exconsejera Meritxell Serret a Ginebra (Suiza) para participar con la exdiputada de la CUP Anna Gabriel en el Fifdh.



