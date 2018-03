RAJOY TRANSMITE A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS QUE LUCHARÁ POR EL MANTENIMIENTO DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, transmitió este jueves a los familiares de desaparecidos y víctimas de asesinatos que están pidiendo el mantenimiento de la prisión permanente revisable que su partido tratará de “convencer” al resto de grupos para que no deroguen esta figura penal.



Así lo aseguraron a Servimedia fuentes gubernamentales, después de que el jefe del Ejecutivo mantuviera un encuentro de aproximadamente media hora en sede parlamentaria tras el debate en el Pleno sobre la prisión permanente revisable, en la que los partidos mantuvieron sus posiciones y fueron desestimadas las enmiendas a la totalidad del PP y Ciudadanos.

Con la votación de esta mañana, la proposición de ley del PNV que pide esa derogación prosigue su tramitación en el Congreso de los Diputados. Según las fuentes consultadas, Rajoy trasladó su apoyo a los familiares y les prometió que a partir de este momento el Partido Popular tratará de “convencer” a través del “diálogo” a los otros grupos de que no debe desaparecer esta figura.

Tras este encuentro con el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer; el padre de Mari Luz Cortés, Juan José Cortés; una tía de Yéremi Vargas, Milagros Suárez, y la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, los familiares agradecieron al presidente del Gobierno su “acogida”. “Hemos recibido su comprensión y cariño”, destacaron.

Quer explicó en rueda de prensa en el Congreso que han recibido del presidente el “compromiso de luchar” para que no se derogue esta figura, “que es la única que ampara la protección de nuestros jóvenes y menores”. Por su parte, le pidieron dar “un paso adelante” en la conquista de un estatuto del desaparecido y que se adopten medidas desde los Cuerpos de Seguridad para que todas las medidas que se adopten sean más “eficientes”.

Tras un arduo debate que concluyó con un duro enfrentamiento dialéctico entre el PP y el PSOE, con fuertes acusaciones a Ciudadanos y con reproches cruzados entre unos y otros, las enmiendas de estos partidos fueron rechazadas con 167 votos a favor, 178 en contra y una abstención.

Por tanto, la proposición de ley del PNV que pide esa derogación prosigue su tramitación en la Cámara Baja. Minutos antes de la votación, el jefe del Ejecutivo admitió que “no es una buena noticia” que la derogación de la prisión permanente revisable continúe su trámite.

Los familiares de desaparecidos y víctimas dijeron hoy a los partidos políticos a su llegada al Congreso de los Diputados que “si derogan en caliente” la prisión permanente revisable, tengan la “dignidad de dar una propuesta” alternativa para que se proteja “a nuestros hijos”.



