BREXIT. DASTIS DICE QUE EL PERIODO DE TRANSICIÓN SE APLICARÁ A GIBRALTAR SI HAY UN ACUERDO PREVIO ENTRE MADRID Y LONDRES

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, manifestó este lunes que el acuerdo de transición para el periodo posterior a la salida del Reino Unido de la UE cubrirá Gibraltar siempre y cuando haya un acuerdo previo entre España y Reino Unido para su aplicacion efectiva.



Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas, después de que la UE y Reino Unido hayan alcanzado hoy un acuerdo sobre el periodo de transición tras la salida británica de la Unión Europea, que irá desde el 29 de marzo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.

El Reino Unido ha conseguido incluir al Peñón en el periodo de transición, a la espera de que los Gobiernos español y británico concreten las condiciones de manera bilateral.

El ministro se remitió a las directrices del Consejo Europeo acerca de que cualquier acuerdo que se adopte en el marco del proceso de salida del Reino Unido de la UE que afecte a Gibraltar debe tratarse con España.

Dastis dejó claro que “la postura de los 27 está contrastada en las directrices” y mostró la buena voluntad del Gobierno español para alcanzar un acuerdo con el Reino Unido. No obstante, advirtió de que “en defecto de acuerdo, a las directrices me remito”.

También subrayó que España está siendo “extremadamente flexible y constructiva” con una “preocupación principal”: la salvaguarda de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores que cruzan la Verja a diario. “Vamos a tratar de llegar a un acuerdo que mantenga y mejore la situación económica de la zona del campo de Gibraltar”, comentó.

Mostró su convencimiento en que se pueda alcanzar un acuerdo con Londres el próximo mes de octubre y manifesto que España no planteará por el momento la soberania sobre Gibraltar.

Por último, afirmó que es lógico que la UE “se ponga del lado” de un Estado miembro cuando éste está incurso en una entente como la situación en que quedará Gibraltar tras el ‘Brexit’.



