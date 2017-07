TRÁFICO PONE OCHO MULTAS AL MINUTO EN ESPAÑA

Google Plus

- Madrid y Málaga, donde más se multó, Sevilla y Málaga donde más se recaudó . El Gobierno reconoce que, en los seis primeros meses de 2017, el número de multas de tráfico impuestas se elevó a casi dos millones, y se ha generado un ingreso de más de 68 millones de euros a las arcas del Estado por la recaudación de las denuncias que se han abonado hasta el 21 de junio. Es decir, se han interpuesto casi dos millones de denuncias, lo que supone 11.600 denuncias al día, ocho al minuto.

Así se recoge en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Servimedia, en la que se detalla que, desde el 1 de enero hasta el 21 de junio, el número de multas de tráfico fue de 1.983.351.

Del total, un 7,4% se impusieron en Madrid (148.569), la provincia donde se produjeron más multas de tráfico, seguida de Málaga, que con 137.527 (6,9%), es la segunda del ránking.

Por otra parte, según los datos del Ejecutivo, en el primer semestre del año se recaudaron 68.231.351,25 euros. En esta ocasión, la lista la encabeza Málaga, al recaudarse en esta provincia 4.851.074,76 euros (7,1%); seguida de Sevilla (4,6%), donde se cobraron 3.204.035,84 euros.

Según puntualiza el propio gobierno, el número de multas corresponde a las denuncias formuladas en dicho periodo, mientras que la recaudación corresponde a las multas abonadas en el primer semestre “con independencia de la fecha de la denuncia”.

El diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia, autor de la pregunta a la que responde el Ejecutivo, denunció que la Dirección General de Tráfico ha recaudado 400.000 euros al día en multas en el primer semestre del año y lamentó el lugar que ocupa Málaga.

“Queremos saber los motivos por las que siendo como es la sexta provincia en población, Málaga es la segunda donde más se multa, muy cerca de Madrid que tiene cuatro veces más población”, dijo en declaraciones a Servimedia.

El diputado socialista destacó también que la “abultada” recaudación por multas no está incidiendo en un aumento de la seguridad en las carreteras.

En este sentido, recordó que 2016 se cerró, por primera vez en 13 años, con un aumento del número de accidentes de tráfico en las carreteras españolas, lo que, a su juicio, “demuestra que aumentar las sanciones no repercute en una mayor seguridad en las carreteras” sino que se necesita "una mayor inversión en seguridad vial y que se mejore el estado de las carreteras en todo el país”.

"Desde que Mariano Rajoy llegó al Gobierno, la mejora del asfaltado brilla por su ausencia y en señalización no se ha invertido prácticamente nada", remachó el socialista malagueño, que concluyó que ahí debería “dedicar el Gobierno lo recaudado en multas".

