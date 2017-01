RAJOY TRABAJARÁ POR TENER “LAS MEJORES RELACIONES” CON TRUMP

Google Plus

- Aunque hablará “con franqueza” cuando existan desacuerdos. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, subrayó este jueves que su “responsabilidad” es tener “las mejores relaciones posibles” con el Gobierno de los Estados Unidos, que asumirá el viernes 20 el presidente electo, Donald Trump. No obstante, anunció que hablará “con franqueza y claridad” cuando surjan discrepancias entre ambos países.

Lo dijo en una rueda conjunta en el Palacio de La Moncloa con el primer ministro de Irlanda, Enda Kenny, después de haber mantenido una reunión de trabajo dentro de la ronda de visitas que está realizando este último con otros jefes de Gobierno acerca de las futuras perspectivas en cuanto a la anunciada retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Aunque Rajoy no quiso valorar la primera rueda de prensa oficial que ofreció ayer Trump desde que ganó las elecciones presidenciales el pasado noviembre, sí dejó claro que su “objetivo fundamental” es tener “las mejores relaciones” con EEUU, que hasta la fecha, apuntó, han sido “magníficas”.

“En cuanto tome posesión Trump, trabajaremos para conocernos mejor, comprendernos mejor e intentar resolver conjuntamente, mediante una colaboración fructífera, aquellos asuntos que sean del interés de ambas partes”, sentenció, para a renglón seguido añadir que “eso implica hablar con franqueza y claridad en aquellas cuestiones en las que no se coincide, porque es imposible coincidir al 100%”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso